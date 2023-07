Les joubarbes sont des petites plantes grasses vivaces dont les rosettes ressemblent à des petits artichauts aplatis. Selon les cultivars, et il y a en des milliers, la taille des rosettes varient de 2 à 10 centimètres, de même que la couleur. Elles sont persistantes et décoratives en tapissant le sol. Pour pousser, elles n’ont besoin d’un peu de terre voire pas du tout. Très résistantes à la sécheresse, pour vivre, elles se contentent de la rosée et d’un peu de pluie.

Au Moyen Age, on trouvait la joubarbe – Sempervivum en latin - le plus souvent au sommet des toits de chaume. Aujourd’hui, on la retrouve notamment sur les toits végétalisés.