Les jonquilles sont de retour : des règles existent concernant leur cueillette et leur commerce

Le respect de la nature et des bonnes pratiques de la cueillette est essentiel. En effet, comme nous le rappelaient nos collègues de Télésambre, certaines cueillettes autorisées ont parfois mené à des comportements abusifs. Dans le parc du château de Presles, par exemple, la tradition pourtant séculaire de la cueillette des jonquilles n’est plus autorisée depuis 2022 suite à certains gestes inciviques.

La jonquille possède un cycle naturel régulier de floraison qui prend cependant assez de temps à se mettre en place. Une cueillette trop intensive risque de perturber ce cycle et d’affaiblir le bulbe. Ainsi, il est autorisé de cueillir 2 bouquets raisonnables par jour et par personne. Notons également que lors de la cueillette, il ne faut pas arracher la tige mais bien la couper et prendre soin de ne pas déterrer le bulbe.

Si les règles en vigueur ne sont pas respectées, le code forestier prévoit une amende de 25 à 100 €. L’amende peut même monter jusqu’à 500€ pour le commerce de la récolte, ce qui est strictement interdit. Sauf revente du surplus produit dans votre jardin ou terrain.

Les jonquilles ne fleurissent que pendant une durée de 3 à 4 semaines dans l’année. Ne tardez pas si vous souhaitez donc embellir votre intérieur (dans le respect des règles) de ces belles jaunes qui représentent les premières floraisons de l’année et la fin de l’hiver.