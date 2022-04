Les jobs étudiants cartonnent

Mégane est en cours, mais c’est seulement le début de sa journée. Après les cours. Cette jeune étudiante institutrice primaire file au salon de thé. En salle ou même à la plonge. Son salaire, elle en a besoin.

Je viens de réussir mon permis et je souhaiterais pouvoir acheter mon premier véhicule et donc pouvoir l’assumer quotidiennement. Mais c’est vrai qu’avec le coût de la vie, pouvoir payer toutes les charges mensuelles, l’essence, l’assurance et tout ça… Ça devient vraiment compliqué et donc indispensable d’avoir un job. Si on n’a pas des parents qui payent derrière c’est un peu compliqué.