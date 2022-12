Les JO 2024, un peu en Wallonie aussi ?

Les Jeux Olympiques de 2024 passeront-ils par Soignies, Antoing, Nivelles ou Wavre ?

Si l’organisation des JO de Paris vient de débuter la vente des tickets, des athlètes olympiques pourraient venir s’entraîner en Wallonie.

C’est le projet lancé par le ministre des Sports, Jean-Luc Crucke, repris par son successeur Adrien Dolimont : offrir aux athlètes des infrastructures de haut niveau pour préparer les Jeux à un peu plus de 250 km de Paris.

Mobiliser des infrastructures



L’idée est d’investir dans des infrastructures de haut niveau pour attirer des équipes nationales, juste avant les Jeux de Paris, à l’été 2024. Des installations où des pays viendraient s’entraîner au calme, un peu avant les jeux.

L’athlétisme à Liège et Nivelles, le hockey à Wavre, la gymnastique à Malmédy, etc. et donc le rugby à 7 à Soignies.

Dans cette ville, avec l’aide de la région wallonne, on vient de mettre les installations de rugby, à neuf pour attirer des équipes olympiques.

Marc de Saint-Moulin, échevin des Sports espère : "si on a une équipe qui vient ici pour travailler ses entraînements, ça amènera du public pour nos commerces, pour nos hôtels, pour toute la région. Ça ne veut pas dire qu’on va devenir une ville olympique, mais si on pouvait avoir quelques athlètes de niveau international qui passent par Soignies pour quelques entraînements, je pense que ce serait un plus pour la ville et le club de rugby."

A Antoing, le 16 décembre prochain, on posera aussi la première pierre d’un complexe cycliste comprenant une piste BMX de haut niveau et un sautoir olympique de 8 m.

A ce stade, rien ne garantit que ces infrastructures accueilleront bel et bien des athlètes olympiques.

Les autorités wallonnes les proposeront aux organisateurs de Paris 2024 et aux fédérations concernées.

Mais dans tous les cas, ces installations flambant neuves bénéficieront aux clubs locaux et créeront des pôles wallons de développement sportif.