Les jeux vidéo peuvent-ils être bons pour notre cerveau ?

Et d’après certains chercheurs, dans les jeux d’action un autre phénomène surprenant se produit chez les joueurs. En effet, il semblerait que ces personnes s’améliorent non seulement dans le jeu en lui-même, mais aussi dans une foule de tâches apparemment sans lien, telles que la prise de décision et la perception de l’espace. Comme si les stimulations vidéo entraînaient le cerveau à trouver sans arrêt de nouvelles solutions.

Pour comprendre ce phénomène, des chercheurs américains ont soumis un groupe de volontaires à un test de perception visuelle : sur un écran, ils devaient identifier le plus rapidement possible la direction vers laquelle se dirigeait un ensemble de points. Bien sûr, lorsqu’au moins 50% des points allaient dans la même direction la réponse était facile. Le test devenait plus complexe lorsqu’il n’y avait plus que 10% des points avec la même orientation. Si tous les participants de l’étude ont sensiblement obtenu le même pourcentage de bonne réponse, ce sont ceux qui jouent régulièrement à des jeux d’actions qui répondaient le plus vite.