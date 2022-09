Les jeux vidéo et les fuites de données : une relation toxique

Une des fuites de données les plus célèbres dans le monde du jeu vidéo est sans aucun doute celle qui a touché en 2003 le très attendu Half-Life 2.

Après avoir révolutionné le genre à sa sortie en 1998, les joueurs ont attendu près de cinq ans avant de déchanter à cause d’un pirate. Le jeu, prévu initialement pour le mois de novembre 2003, a fuité au mois d’octobre soit quelques jours avant sa sortie.

Cette fuite a coûté très très cher à Valve, le studio derrière Half-Life, qui a finalement dû repousser la sortie du jeu d’une année complète, soit au 16 novembre 2004 et supprimer une partie du contenu qui avait fuité. On estime que cette fuite a coûté plus de 250 millions de dollars à Valve.