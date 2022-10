Les jeux vidéo aident à un meilleur développement des enfants, selon une étude.

Que ce soit la mémoire ou la motricité, les enfants "gamers" affichent de meilleurs résultats que les "non-gamers". C'est en tout cas ce qu'indiquent les résultats de l'étude sur l'association entre les jeux vidéo et les performances cognitives chez les enfants, publiée dans la revue médicale JAMA, et menée principalement par le professeur Bader Chaarani, de l'université du Vermont.

En se basant sur les résultats de l'étude sur le développement cognitif du cerveau de l'adolescent (ABCD) sortie en 2018 et en analysant les réponses de plus de 2.000 enfants âgés entre 9 et 10 ans aux États-Unis, l'étude a observé l'activité du cerveau des enfants grâce à un scanner cérébral fonctionnel.

Ces derniers ont été divisés en deux groupes : ceux jouant pendant plus de 3 heures aux jeux vidéo par jour et ceux qui n'en consomment pas du tout. L'objectif ? Déterminer les capacités cognitives des enfants et l'influence des jeux vidéo sur le cerveau.