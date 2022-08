Les Jeux olympiques : un idéal de paix par le sport.

D’autres vestiges d’installations sportives sont à découvrir, tel le gymnase qui permettait aux coureurs ainsi qu’aux lanceurs de javelot et de disque de s’entraîner. Une cour centrale de 120 m sur 200 m était entourée d’un portique à double colonnade dorique, permettant de continuer l’entraînement, même en cas d’intempéries toujours possible dans le Péloponnèse. Les lutteurs et les adeptes du saut travaillaient à la palestre, plus petite mais équipée de plusieurs salles des bains…