Les Jeux Olympiques, plus qu’un rêve : on a rencontré Andrada, 14 ans, pépite de l’haltérophilie belge

La mine se renfrogne et le sourire juvénile entraperçu quelques instants plus tôt disparaît. Discipline et concentration, voici les maîtres mots d’un sport qu’Andrada a découverte sur le tas. “J’ai débarqué ici un peu par hasard” nous confie – t-elle, au moment de faire une plongée dans ses souvenirs. “C’était en 2019, j’avais 11 ans. Je ne savais même pas vraiment ce que c’était l’haltérophilie. Je suis venu pour une journée découverte. J’ai pris une barre à un ou deux kilos. J’ai adoré donc j’ai continué.”

Spectateur attentif, son coach, Philippe De Pauw opine du chef : “J’en ai vu passer quelques-unes. Mais avec elle, j’ai tout de suite senti quelque chose. Elle est spéciale.”

Accompagnée d’un coach qui croît vraiment en elle, Andrada se retrouve donc vite embarquée dans un sport qui devient une part intégrante de sa vie. Au début, c’était pour le fun. Plus maintenant : “J’ai eu un déclic en septembre 2022. J’ai fait un stage et je me suis entraînée avec des Roumaines. J’ai compris qu’il y avait des gens super forts et qu’il fallait s’entraîner pour y arriver."

Le mode machine est activé. Six entraînements par semaine donc, pour elle. Tous les jours, à part le samedi. 28 heures par semaine au total… en plus de l’école.

“Ce n’est pas toujours facile. Si je veux envoyer tout valser par moments ? Oui, mais ne le dites pas à mon coach” sourit-elle, en envoyant un sourire malicieux à son entraîneur. “J’ai des facilités à l’école, donc c’est plus simple à gérer. Mais j’ai une vie différente de mes copines. Je ne sors pas après l’école, alors qu’elles oui. Mes devoirs ? Je les fais souvent le samedi. Ou directement en classe. Oups…”

Un entraînement ultra intensif où tout est balisé, scruté, annoté dans un carnet rempli à ras bord. Ses records, ses plus belles réussites, sa courbe de progression, les performances de ses adversaires, les objectifs chiffrés à atteindre dans le futur, rien n’échappe à sa 2e coach, Lucie Vanneste.