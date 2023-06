"Je suis en train de regarder et de faire une comparaison des prix entre juillet 2023 et juillet 2024 sur Airbnb.", nous explique Théo les yeux rivés sur son ordinateur. "Et donc aujourd’hui, enfin pour cet été, ça sera entre 100 et 150 € la nuit. Et si je vais en 2024, c’est plutôt entre 250 et 700 € la nuit. Donc on voit déjà que ça explose bien. Pour toute la période des Jeux Olympiques, ça monte, en gros à 4000 € qu’on peut espérer prendre pour les deux semaines."