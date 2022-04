Les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine : Just Chatting, LOL, GTA V...

Just Chatting reprend du poil de la bête cette semaine en s'imposant dans les deux tops. GTA V, League of Legends et Fortnite continuent de monter, tandis que VALORANT perd deux places.

1 - Just Chatting est en forme cette semaine avec 86,3 millions d'heures streamées. C'est 29,7 millions de plus en sept jours, soit une hausse de 52,4%.

2 - League of Legends cumule 34,2 millions d'heures regardées sur Twitch, soit 1,4 million de plus (+4,4%).

3 - Grand Theft Auto V gagne une place cette semaine avec 26,2 millions d'heures regardées.

4 - Fortnite aussi gagne une place grâce à 23,5 millions d'heures streamées.

5 - VALORANT perd de son côté deux places, ainsi que 6,5 millions d'heures regardées. Le jeu cumule désormais 18,6 millions d'heures, soit une baisse de 25,8% en sept jours.