Les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine : Fortnite, VALORANT, LOL.

Toujours en baisse, Just Chatting et GTA V sont chahutés cette semaine par League of Legends, VALORANT et Fortnite en très grande forme.

1 - Just Chatting accuse une nouvelle baisse cette semaine et perd plus de 670.000 heures de streaming (-1,2%). Le titre reste malgré tout le leader incontesté avec 56,5 millions d'heures regardées au cours des sept derniers jours.

2 - League of Legends, en forme, a été streamé un million d'heures supplémentaires (+3,3%), ce qui porte son total à 33,4 millions d'heures.

3 - VALORANT compte 26,6 millions d'heures regardées. C'est 2 millions de plus par rapport à la semaine dernière (+8,2%).

4 - Grand Theft Auto V, en revanche, a perdu 1,7 million d'heures streamées (-6,3%), portant son total à 25,5 millions.

5 - Fortnite, avec 24 millions d'heures regardées, progresse de 24,3%.