Les Jeux intervillages, une tradition qui voit s'affronter 5 villages du Namurois depuis 1976

Une compétition qui n'est pas prise à la légère mais qui reste aussi et surtout l'occasion pour les habitants de se retrouver, de raviver la vie dans ces villages. Pour exemple, en s'associant en 2002, ils ont réussi à établir un record mondial en 2002: réaliser le plus long scoubidou qui s'étalait sur 292,3 m. L'événement accueille en moyenne 10 000 (voir plus) curieux chaque année et demande près 2 mois de préparation aux différents comités des villages.