Les jeux de société ont la cote pour le nouvel an

Quoi de mieux que de se retrouver autour d’un jeu de société pour occuper les enfants pendant des vacances pluvieuses, ou simplement pour passer une soirée entre amis ? Le secteur est en forme, et les jeux de société pourraient même s’inviter au réveillon de Nouvel an.

Si le Trivial Pursuit ou le Monopoli sont devenus ringards, les jeux de coopération ou encore d’enquête coopérative sont très tendance cette année. Mais pour Nicolas Duval, un amateur, "ce n’est pas parce qu’un jeu est vieillot que c’est un mauvais jeu". Les jeux vont et viennent sur le marché mais pour retrouver des jeux anciens, rien de tel que la seconde main qui cartonne également. Et en plus c’est moins cher.

Diego Dumont tient un magasin de jeux de société depuis 27 ans, il en a vu passer des milliers. Certains jeux relativement récents se classent déjà parmi les incontournables. C’est le cas de Skyjo, "il a 3-4 ans d’existence mais c’est devenu un classique. Il est moche mais complètement addictif".