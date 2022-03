Les jeux de Papalou : des jeux en bois pour se rassembler et créer du lien

Ils ont choisi de mettre en avant pour nous "la planche à trous" : un jeu d’adresse, de concentration et de motricité. "C’est un jeu assez imposant : une grande planche avec un parcours à réaliser. Le but est de réussir à faire le tour sans faire tomber la bille dans le trou. C’est un jeu qui fonctionne bien autant avec les enfants que les adultes. C’est un des plus gros jeux qui est loué à chaque fois. On va le faire en double et le décliner de plusieurs façons."

Plus d’infos sur : https://www.lesjeuxdepapalou.com