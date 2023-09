Les jeunes travailleurs toujours plus nombreux à quitter leur employeur

Ce sont surtout les jeunes (43,5%) qui remettent leur préavis d’eux-mêmes, d’après cette étude menée auprès de 5000 entreprises belges issues du secteur privé. Si les ruptures conventionnelles ont augmenté de 13,4% en 2023, les licenciements sont quant à eux restés minoritaires (18%). Autre constat mis en lumière par l’étude : au moment de leur départ, les jeunes sont bien plus longtemps en service auprès de leur employeur qu’auparavant. Les travailleurs ayant remis leur préavis au cours des derniers mois étaient en service depuis 1,27 an en moyenne, contre 0,76 an en 2020. À Bruxelles, par ailleurs, les jeunes de moins de 25 ans sont nettement plus longtemps en service avant la résiliation de leur contrat (1,4 an) par rapport à la Flandre (1,27 an) et à la Wallonie (1,17 an).

La tendance est liée à la haute conjoncture actuelle. Le taux de chômage est particulièrement bas, le nombre d’offres d’emploi explose, dépassant les 100.000 annonces. "Comme le marché est très tendu, il n’y a plus 100 personnes qui se pressent au portillon pour postuler à une offre, détaillait Laurent Taskin. Du coup, l’employé a beaucoup plus de marge de manœuvre. Il peut quitter son emploi car il sait qu’il a beaucoup de chances d’en retrouver ailleurs".

Le constat amène de nombreuses entreprises à revoir leur politique de recrutement, via des avantages divers, de la flexibilité mais aussi en donnant davantage de sens au travail des employés.