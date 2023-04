Les jeunes, tous sourds à l’avenir ? Les ORL tirent la sonnette d’alarme

"Lorsqu’on perd les premiers pourcents d’audition, on ne s’en rend pas compte, mais ces pourcents sont perdus définitivement. Cela veut dire que dans quelques années, on basculera plus vite vers une surdité. Les adolescents ou les jeunes se rendront compte qu’ils ont perdu l’audition et ce sera trop tard", conclut le professeur.

Le médecin déconseille l’utilisation de casque chez les enfants les plus jeunes. Il faut aussi limiter le volume d’écoute à 80 décibels et mettre des bouchons d’oreilles ou un casque antibruit pendant les concerts.