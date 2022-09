Les jeunes toujours chez leurs parents : Livia Dushkoff "J'ai fait augmenté la moyenne"

Pour Livia Dushkoff le départ s'est fait à 32 ans. Un départ tardif qu'elle explique par le fait qu'elle vivait seule avec sa maman. Une sorte de collocation parfaite. Du côté de Sara De Paduwa et Ophélie Fontana, on parle d'un départ à 18 ans. Pour la première, c'est une année à Londres pour ses études qui a signé son départ et pour la deuxième un kot à Bruxelles pour les études.

"Quand on vit de manière indépendante dans un kot, le retour à la maison est difficile" Sara De Paduwa

"Ça dépend de comment on est à la maison ! Si on participe aux taches ou si on se croit à l'hôtel. Ça fonctionne si les règles sont respectées. " Ophélie Fontana