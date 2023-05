Les jeunes talents de l'IMEP en concert au Musée des Instruments de Musique, gagnez deux places !

CPE Festival et MGConcerts vous présentent "Le Musée en Musique", un concert durant lequel vous pourrez entendre les jeunes talents de l'IMEP.

L’Institut supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur, conscient que la formation particulièrement exigeante des jeunes musiciens doit débuter le plus tôt possible, a mis en place un cursus spécifique dédié aux jeunes qui présentent un talent exceptionnel dans une discipline instrumentale ou vocale.

Trois jeunes talents vous seront donc présentés :

Juliette Gauthier - harpe

Maura Cosnefroy - piano

Florian Delporte - accordéon

Au programme :

​​Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788) : 2ème mvt de la sonate pour harpe en Sol Majeur

Muhiddin Dürrüoğlu (1969 -) : Footnote (pour harpe)

Marcel Grandjany (1891 - 1975) : Rhapsodie (pour harpe)

​Modeste Moussorgski (1839 - 1881) : Les tableaux d'une exposition (Pour piano et accordéon)

