"Les jeunes supporters disent : mais, Eden Hazard, c'est qui ?"

"Imaginez un peu la jeune génération qui suit le football depuis quatre ou cinq saisons..." nous demande Clément Tainmont. "Que pense t elle d'Eden Hazard ? Quand on sait tout ce qu'il a été capable de faire à Lille ou à Chelsea. Aujourd'hui, les jeunes supporters, et on sait que les jeunes générations suivent souvent les gros clubs, se disent : mais, Eden Hazard, c'est qui ? C'est ça le plus triste dans l'aventure."

Je trouve quand même que quelqu'un comme Ancelotti n'a pas géré son cas de la meilleure des manières.

Sur les causes de l'échec, selon Clément, ce sont des torts partagés. "Je trouve quand même que quelqu'un comme Ancelotti n'a pas géré son cas de la meilleure des manières. C 'est souvent quelqu'un qui est loué pour sa gestion humaine. Donc il y a forcément eu quelque chose qui s'est passé entre les deux hommes. Ce qui, à un moment donné, fait que Ancelotti a pris certaines décisions, par exemple, de ne pas le faire jouer ou de le faire rentrer en toute fin de match. Je ne comprends pas trop le sens de cette relation là. Mais l'homme qu'est Eden Hazard a, forcément, aussi, une grosse part de responsabilité là dedans. On l'a deja expliqué, par exemple, dans sa gestion de sa carrière, la façon dont il gérait son physique, etc... Il a sûrement payé."