Les jeunes sont plus susceptibles que leurs aînés de se faire arnaquer en ligne.

"Avec tant de plateformes et de sites d'e-commerce à disposition, le shopping en ligne met un monde de possibilités à notre portée. Cependant, comme nous passons tous plus de temps en ligne, il est bon d'être conscient de ce que nous pouvons faire pour assurer notre sécurité", souligne Mandy Lamb, directrice générale chez Visa Royaume-Uni et Irlande, dans l'étude.

La règle numéro un est de ne jamais cliquer sur un lien reçu par SMS d'un numéro inconnu indiquant être un organisme ou une entreprise.

Veillez également à vous méfier des messages provenant soi-disant d'un de vos proches. Une adresse mail provenant d'un ami ou d'un membre de votre famille peut facilement être usurpée.

Cette dernière règle vaut également sur les réseaux sociaux. Lloyds Banking Group a récemment constaté que les escrocs se font de plus en plus passer pour des personnes de confiance sur Instagram afin de soutirer de l'argent aux (jeunes) utilisateurs du réseau social. Ils prétendent souvent que leur téléphone est endommagé ou a été volé pour justifier le fait qu'ils passent par les réseaux sociaux pour entrer en contact avec la victime. Cette technique frauduleuse porte ses fruits puisque la banque britannique a observé que ce type d'escroquerie est en hausse de 155% sur Instagram au cours des douze derniers mois. La preuve que, sur Internet, la prudence est plus que jamais de mise.