Au registre social, les 18-24 ans sont les plus conscients des difficultés quotidiennes des agriculteurs. 29% estiment que ces derniers ne sont pas rémunérés à leur juste valeur alors que leurs aînés de 65 ans et plus ne sont que 11% à le penser.

Malgré leurs débuts tout récents dans la vie active, ils sont pourtant prêts à s'engager pour faire bouger les lignes : plus des trois quarts (76%), soit autant que les 65 ans et plus, sont prêts à payer plus cher les aliments issus d'une production tricolore. Ils sont presque autant (72%) à partager cette opinion pour que les paysans jouissent d'un salaire plus juste.