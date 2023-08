Les jeunes salariés ne profitent pas des vacances comme leurs aînés.

La grande majorité des salariés attendent avec impatience les vacances d’été pour prendre du recul vis-à-vis de leur vie professionnelle. Mais ce n’est pas le cas de tous, et particulièrement des plus jeunes. En effet, les membres de la génération Z sont plus nombreux que leurs aînés à avoir des vacances studieuses.

C’est en tout cas ce qu’affirme la dernière édition du Workforce Confidence Index* de LinkedIn. On y apprend que les jeunes arrivants sur le marché de l’emploi rechignent à prendre des jours de congé. En effet, 58% des Américains appartenant à la génération Z envisagent de prendre des vacances et de "complètement déconnecter du travail" dans les prochains mois contre 62% pour l’ensemble de la population étatsunienne.

Les millennials et les baby-boomers sont bien plus enclins que leurs cadets à vouloir prochainement profiter des jours de repos prévus par la loi ou par leur contrat (64% des cas). Même les représentants de la génération X prévoient de partir bientôt en vacances, même s’ils sont souvent décrits comme des travailleurs acharnés et les garants de la culture d’entreprise.