"Les jeunes ne voient plus l’impact concret que les élections ont sur leur vie": un site pour les aider à y voir clair

Les élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin prochain. Parmi les nouveautés cette année : la possibilité pour les jeunes de voter dès 16 ans. Alors pour les aider à y voir plus clair, un nouveau site internet vient de voir le jour, sur Ressources Elections, les jeunes trouveront un guide complet pour les informer sur la démocratie et les élections.

Ce site a été mis en place pour répondre à une demande spécifique de la part des jeunes, Louise Lebichot, secrétaire générale du Forum des Jeunes : " Il y a un contexte particulier puisque nous allons avoir plus ou moins un million de jeunes qui vont voter pour la première fois. Nous avons été dans les écoles, on a fait des animations, on a été à leur rencontre pour voir un petit peu comment eux se situaient par rapport à ça."

"Ce qui nous revient", continue Louise Lebichot,"c’est le déficit d’informations par rapport aux enjeux des élections. Pour celles qui arrivent mais de manière plus large par rapport au fonctionnement institutionnel de notre pays, par exemple à la répartition des compétences qui sont attribuées aux différents niveaux de pouvoir. On se rend compte que l’on n’y comprend plus grand-chose. Ce constat peut en effet amener à un désintérêt voire même à un questionnement du sens du vote. Ce site est donc là pour essayer d’amener une réponse et essayer d’amener des outils pour que les jeunes puissent s’informer et se saisir de ces différents enjeux."

Pour Louise Lebichot, la complexité du paysage politique aurait donc aidé à renforcer ce désintérêt des jeunes pour les questions politiques :" Les jeunes ne voient plus l’impact concret que ça a sur leur vie. À partir du moment où on ne sait plus qui est compétent pourquoi, on se demande pour qui on va voter et quel impact ça va avoir. Quelles sont les actions concrètes ? Les répercussions sur notre quotidien ?"