Les jeunes ne voient pas (encore) grand intérêt au metaverse.

Ces chiffres jettent une ombre sur les plans de Meta (ex-Facebook) et d'autres sociétés qui ont pour objectif de contribuer à l'émergence du metaverse. Le groupe de Mark Zuckerberg a récemment annoncé son intention d'offrir la possibilité aux créateurs de contenus de vendre des objets virtuels aux utilisateurs de Horizon Worlds, sa principale plateforme en réalité augmentée.

Bien que les jeunes Américains ne témoignent pas encore un grand intérêt pour cette technologie, ils pourraient s'y intéresser par le prisme des jeux vidéo.

68% des adolescents interrogés se décrivent comme des gamers, ce qui fait d'eux la cible idéale pour les entreprises désireuses d'investir le metaverse.

Si cet espace numérique du futur en est encore à ses débuts, les acteurs du jeu vidéo lui ont déjà donné une certaine épaisseur. La preuve avec Fortnite. Cela fait maintenant deux ans que le jeu accueille des concerts virtuels de stars internationales comme Travis Scott, Zara Larsson ou Ariana Grande. Des méga-événements suivis, à chaque fois, par plusieurs dizaines de millions de joueurs.

Les cryptomonnaies et les NFT, deux autres innovations liées à la blockchain, peuvent également être des passerelles vers le metaverse. Mais pas pour les adolescents américains. Seuls 11% et 8% des jeunes interrogés par Piper Sandler ont, respectivement, déjà acheté des devises virtuelles ou des jetons non fongibles. Ils sont toutefois bien plus nombreux à être familiers avec ces nouvelles technologies... et donc potentiellement à sauter le pas.