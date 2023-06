Les jeunes musiciens à l’honneur au Festival Musiq3

Que ce soit pour se présenter à Propulse, à Génération Classique ou pour se produire lors des différents concerts, les jeunes ensembles sont à l’honneur pour cette dernière émission "Transmission", placée sous le signe des "Rencontres du Festival Musiq3".

À l’occasion du concours Propulse Classique qui aura lieu ce vendredi 30 juin à Flagey, nous rencontrons trois des jeunes ensembles qui y prennent part.

Le Trio Caligramme

Déjà connues chez Musiq3 depuis qu’elles ont remporté le prix Festival Musiq3 en 2021, Bénédicte Legrand, Mireille Kovac et Isis Larrère reviennent cette fois à l’occasion du concours Propulse Classique. C’est au Conservatoire Royal de Bruxelles en 2017 que les trois musiciennes fondent le Trio Calligramme et accordent leur violoncelle, violon et piano autour un programme aussi éclectique qu’inspiré de leurs expériences communes et respectives.

Le Trio jouera au Concours Propulse Classique, ce vendredi 30 juin à 10h à Flagey

Le Koi Collective

Il n’y a pas que leur nom qui renvoie des couleurs vives, il y a aussi leur son. En effet, la pianiste Emmy Wils et le saxophoniste Maarten Vergauwen présentent un programme contemporain et haut en couleur, qui, tout comme le poisson qui les a inspirés, nage à contre-courant et explore les techniques méconnues de la musique. Fondé en 2020, le Koi Collective se dédie à l’interprétation d’œuvres du XXe et XXIe siècles, et en particulier aux compositeurs belges, ce qui n’échappa pas à l’attention du jury de Supernova, prix qu’ils remportent en février 2023.

Le Koi Collective se présentera au concours Propulse Classique, ce vendredi 30 juin à 16h à Flagey.

Le Quatuor Satellite

Ce tout jeune quatuor à cordes formé de Cléo Dahan Margot Gillet (Violos), Coline Meulemans (Alto), et Marc Martin Nogueroles (Violoncelle) se présente cette année au concours Propulse Classique pour interpréter l’œuvre de Laurent Plumhans. Le compositeur et homme de théâtre leur a donné l’espace à travers lequel ils peuvent exprimer leur musicalité librement. Depuis sa création, l’ensemble se tourne vers des projets contemporains et s’allie parfois à d’autres arts, tels que la danse.

Ils se produiront ce vendredi 30 juin à 11h à Flagey.

Le Festival Musiq3, c’est aussi le concours Génération Classique. Cette année, nous retrouvons deux ensembles lauréats qui se produiront sur la grande scène du Studio 4 à Flagey.

Le Duo Xilema

C’est au Conservatoire Royal de Bruxelles que se rencontrent les deux pianistes Silvia Cernea et Nazanine Yalda, l’une originaire de Bucarest, et l’autre de Téhéran. En 2019, ces deux passionnées du piano décident de jouer ensemble à quatre mains sur le grand clavier noir et blanc et fondent le duo Xilema. Depuis, elles explorent les couleurs et formes d’expressions qu’offre la musique, en mêlant leurs visions musicales et leurs sensibilités aux œuvres d’hier et d’aujourd’hui.

Le Duo Xilema se produira le 2 juillet à 19h30 au Studio 4 à Flagey, lors de la première partie du Concert de clôture du Festival Musiq3.

Le Trio Susato

Nommé d’après le célèbre compositeur du XVIe Tielman Susato, qui créa la première maison d’édition musicale des Pays-Bas, le Trio Susato partage avec leur homonyme la passion du partage de la musique avec un large public. La violoniste Belge Sarah Bayens, le pianiste Ukrainien Markiyan Popil et le violoncelliste Mikko Pablo qui est originaire des USA et des Philippines, collaborent avec des artistes d’autres disciplines tels que la dance et les arts visuels, afin de faire redécouvrir à un grand public les trésors de la musique tombés dans l’oubli.

Retrouvez le Trio Susato au Festival Musiq3 le 1er juillet à 16h au Studio 4 à Flagey.