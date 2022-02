Les jeunes, la brique interdite et le chant des oiseaux

On dit souvent que la première victime d’une guerre, c’est la vérité. Mais pas besoin de guerre pour se rendre compte qu’entre ce qu'on nous dit, nous répète à longueur de journée, il y a aussi parfois un immense fossé entre la réalité et le discours médiatique.

Prenez le cas des faillites après le Covid-19 : en 2020, on nous dit que ce sera une hécatombe. Et puis, fort heureusement, il ne s’est rien passé fin 2020. Mais alors, on nous a dit à nouveau, "attendez, c’est uniquement parce que l’Etat avec ses diverses aides a empêché ces faillites, mais vous verrez, pour 2021, vous allez assister à un tsunami de faillites". Résultat : rien à nouveau, et tant mieux d’ailleurs. Pire encore, si je puis l’écrire de la sorte, le taux de faillite fin de l’année dernière était à son niveau le plus bas depuis 21 ans ! C’est vrai, c’est grâce aux aides de l’Etat mais aussi parce que les petits patrons ne se sont pas versé de salaires et pas de dividendes. Bref, nos patrons de TPE et PME se sont serré la ceinture et ont puisé dans leur épargne pour sauver leur boîte. Et cela, les experts cathodiques ne l’avaient pas vu ou prévu.

De même, vous entendez souvent certains politiques dire que les jeunes ne peuvent plus se loger, que vu la hausse continue des prix de l’immobilier, les jeunes ne peuvent plus s’acheter un logement. A priori, le raisonnement semble correct, juste même, sauf que les derniers chiffres de la banque nationale et de toutes les grandes banques disent exactement le contraire. Du côté de banques comme Belfius, KBC ou BNP Paribas, le volume de crédit accordés aux jeunes est même en croissance si on compare 2021 à 2020…