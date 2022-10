Les jeunes Iraniens contournent le blocage du Web grâce notamment au réseau Starlink d’Elon Musk

Les Iraniens exilés sont inquiets. Ils tentent par tous les moyens d’avoir des nouvelles de leurs familles. Le téléphone n’est pas une solution parce que, comme l’explique Alemi Azadeh, une Iranienne installée en France depuis des années, "on a peur d’être sur écoute. On sait que le régime surveille tout. Et surtout les communications entre les familles et les expatriés qui militent contre le régime. Je ne sais même pas si ma famille participe aux manifestations. On communique par WhatsApp, mais sans Internet c’est impossible de savoir ce qu’il se passe."

Et pourtant, des images nous parviennent. Pas nombreuses et imprécises. Cela veut dire qu’il y a des failles dans la censure iranienne. Le premier filon nous est expliqué par Assan Habibi, exilé iranien de longue date en Europe. Il tente d’obtenir des informations sur les prisonniers politiques en Iran, leurs conditions de détention, leur état de santé, les actes de tortures, etc.

Il explique qu’il "faut comprendre que le régime des Mollahs ne peut pas se couper totalement d’Internet. Les autorités peuvent couper les accès de la population mais les administrations et entreprises doivent encore pouvoir travailler. Même si le débit de ces connexions est faible, certains jeunes se débrouillent pour faire passer des vidéos par un contact dans les administrations, par exemple. Tous les fonctionnaires ne sont pas des défenseurs du régime. Alors ils désobéissent discrètement."