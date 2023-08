Les jeunes européens restent insensibles aux actions "anti-contrefaçon"

La contrefaçon en Europe touche 11 secteurs économiques qui perdent chaque année 60 milliards d’euros selon l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Pourtant les enquêtes démontrent que la population connaît bien la contrefaçon et ses conséquences négatives.

80% des Européens conviennent que les produits de contrefaçon ne sont pas éthiques et soutiennent les organisations criminelles tout en nuisant aux entreprises et aux emplois. Deux personnes sur trois considèrent également les produits de contrefaçon comme une menace pour la santé, la sécurité et l’environnement. Et pourtant la demande en produits copiés est en croissance.