Les jeunes cinaciens reçoivent gratuitement une formation au permis de conduire théorique

L’idée de la ville est simple, offrir cette possibilité aux jeunes de 18 à 23 ans et c’est assez simple à mettre en place. Un professeur qui répond à un marché public, une grande salle et un courrier envoyé aux mille jeunes de la commune et voilà le résultat: 90 jeunes présents dès cette première : "Et on en a encore 95 sur une liste d’attente, s’enthousiasme Céline Bouillon, coordinatrice du service jeunesse de la ville. On lance d’ores et déjà un nouveau marché public pour la prochaine session sans doute fin février. Nous sommes étonnés et pas tellement. Une jeune vient de me dire qu’elle en a marre d’aller à des soirées sans qu’il y ait plusieurs possibilités de BOB, c’est dangereux et donc si ça peut servir à cela ! Vous savez, il y a moins d’offre de transport en commun dans une petite ville par rapport aux plus grandes agglomérations. C’est la clef pour être indépendant et c’est plus sympa d’apprendre tous ensemble que seul dans sa chambre".