Les jeunes Bruxellois vont se former à la cybersécurité grâce à Microsoft et MolenGeek

L’actualité des derniers jours a remis en évidence les côtés sombres de Molenbeek avec le récit de fusillades entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Mais on le sait, Molenbeek a également des atouts qui forcent le respect. C’est le cas de MolenGeek, cette structure dont le but est de rendre le secteur technologique accessible à tous et particulièrement aux jeunes, quel que soit leur parcours ou leur éducation. "Depuis 2017, nous travaillons avec des jeunes talentueux et motivés, qui sont actuellement au chômage et qui, souvent, n’ont pas suivi de formation universitaire. Nous avons constaté que lorsqu’ils ont accès à une communauté de soutien, à des ressources d’apprentissage et à des opportunités professionnelles, ces jeunes peuvent réussir dans le secteur technologique."

Au cours des cinq dernières années, MolenGeek a construit une communauté de plus de 2000 membres actifs. "Dans le cadre notre programme d’incubation, nous avons soutenu plus de 50 start-up qui incorporent leur entreprise et se développent. Depuis le lancement des programmes de formation en 2017, nous avons formé plus de 800 jeunes à long terme, avec un taux de placement réussi de plus de 85% dans un emploi, un stage ou une formation complémentaire. Dans le cadre de programmes de formation à court terme, nous formons aussi plus de 600 personnes par an, qui se concentrent sur un logiciel ou un langage de codage spécifique. Et nous accueillons environ 1000 personnes par an à MolenGeek pour nos événements, notamment des ateliers, des Hackathons et des événements de networking."