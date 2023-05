Les jeunes brillent en tennis : Arthur Fils, 18 ans, s’impose à Lyon, Lucia Bronzetti à Rabat

Arthur Fils a remporté le tournoi de tennis ATP 250 de Lyon, disputé sur terre battue et doté de 562.815 euros, samedi en France. En finale, le Français, 112e mondial et bénéficiaire d’une invitation, s’est imposé en deux sets 6-3, 7-5 contre l’Argentin Francisco Cerundolo, 28e mondial et tête de série N.4, en 1 heure et 36 minutes.

Fils, 18 ans, remporte le premier trophée de sa carrière sur le circuit pour sa toute première finale. En début d’année, il avait remporté le tournoi Challenger d’Oeiras au Portugal. Le Français profite de son succès pour faire un bond au classement mondial et passer à la 63e place, soit un gain de 49 places.

Une autre joueuse a remporté son premier trophée sur le circuit WTA en la personne de Lucia Bronzetti, qui s’est imposée à Rabat, au Maroc. L’Italienne de 24 ans, classée 102e mondiale, a battu en finale l’Autrichienne Julia Grabher (WTA 74), 6-4, 5-7, 7-5. En 2022, elle avait perdu sa première finale sur le circuit lors du tournoi de Palerme.