Les jeunes belges estiment, à une large majorité, ne pas connaître assez le système judiciaire

Julien Omowadi, membre du Forum des jeunes, était invité d’Anne-Sophie Bruyndonckx dans Matin Première ce lundi. Le jeune homme a participé à la mise en place d’une enquête aux côtés de DEI-Belgique sur le rapport des jeunes avec la justice dans notre pays. Mais qui sont ces jeunes qui ont été questionnés ? Quel âge ont-ils ? Et surtout, d’où viennent-ils ? "Tout d’abord, on a questionné des jeunes de manière générale, car il faut savoir que lorsqu’on fait des consultations, on va dans les écoles et on fait des consultations libres. On a eu un grand nombre de participants de différents profils, et on est aussi allés en IPPJ (Aide à la jeunesse, ndlr) pour rencontrer une quarantaine de jeunes qui ont aussi participé à l’enquête. Eux ont eu des questions un peu plus spécifiques vu leur situation" explique Julien Omowadi.