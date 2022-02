Les Jeunes Amants : la surprise de l'amour

Cet amour, Shauna et Pierre ne s’attendaient pas à le vivre. Ils sont les premiers surpris et inquiets par ce qui leur arrive. Ils ne se l’expliquent pas. Mais peut-on expliquer l’amour.

Lui, comblé par sa famille et sa vie professionnelle, a comme on dit tout pour être heureux. Shauna, elle, s’est forgé une vie à son image, libre et indépendante. Elle a eu l’existence qu’elle voulait, mais a depuis longtemps remisé l’amour dans une boîte à souvenirs, et cela d’autant plus qu’une maladie dégénérative s’est invitée.

Autour d’eux, c’est l’incompréhension et la consternation. Mais de la femme de Pierre (Cécile de France) à la fille de Shauna (Florence Loiret-Caille) en passant par le meilleur ami (Sharif Andura), tous finiront par abdiquer devant l’évidence !

Un coup de foudre ça ne prévient pas. Quand il frappe un homme d’âge mûr et une jeunette, on n’en fait pas grand cas. Quand il s’agit d’une femme de 70 ans et d’un homme dans la force de l’âge, plus rien ne va de soi !

Avec une tendresse infinie pour tous ses personnages et une narration toute en délicatesse, sans pathos, Carine Tardieu filme les emballements du cœur, les doutes, les espoirs, les sentiments contradictoires… comme si pour Shauna et Pierre c’était leur première fois.

C’est beau à voir… encore plus quand c’est Fanny Ardant et Melvil Poupaud (au diapason), qui donnent vie et corps à cette histoire d’amour !

Les Jeunes amants est une grande et belle histoire d’amour… laissez-vous prendre par son romanesque !