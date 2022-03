Les jeunes acceptent de plus en plus souvent des offres d’emploi qui ne leur conviennent pas

Les chiffres montrent que les jeunes sont davantage concernés que les employés plus âgés (-34 ans : 38,3% ; 34-54 ans : 24% ; +54 ans : 22,6%) et sont encore plus nombreux qu’en 2019, avant la crise sanitaire.

"Ces résultats sont très interpellant car, actuellement, nous constatons nous-mêmes que les candidats ont souvent le choix entre plusieurs offres. D’autre part, il est compréhensible que le candidat soit plus susceptible de s’engager pour un emploi si sa recherche prend plus de temps que prévu. À un moment donné, il peut ressentir une forme de pression pour commencer parce qu’il s’agit de son premier emploi, parce qu’il est vraiment malheureux dans son rôle actuel, ou parce qu’il estime avoir réellement besoin de quelque chose de différent", explique Joël Poilvache, Directeur chez Robert Half.