Les jeunes à la rescousse de la biodiversité à la COP15 : "Nous sommes ici pour avoir un impact"

Le jeune activiste a également tenu à répondre aux critiques dont toutes les COP sont souvent la cible, notamment en ce qui concerne le transport par avion des participants ou la logistique sur place.

Selon lui, si ces évènements ne sont pas parfaits, ils restent néanmoins nécessaire. "Si nous voulons nous passer des COP, il faut alors qu'il y ait des ambitions beaucoup plus grandes dans chaque pays. Il ne faut pas non plus tout attendre de ces COP, car il faut savoir que c'est un processus de décision long et compliqué."

L'ambition, c'est justement ce dont manque l'Union européenne, estime-t-il. "Il faut absolument que l'Union reste ambitieuse en matière climatique ! Elle faiblit déjà beaucoup trop sur ses positions et ce n'est pas du tout un bon signal".

Les négociations sur place, elles, suivent leur cours dans l'espoir d'arriver à un accord le 19 décembre. Tous ces jeunes rentreront ensuite dans leurs pays respectifs avec la volonté d'y être aussi entendus.