Les jeans Levi’s résistent-ils à la traction de deux chevaux comme leur logo peut le laisser penser ? On a testé

La marque Levi’s, amusée par notre expérience, a finalement répondu par écrit à nos sollicitations. Voici ci-dessous ce qu’elle nous révèle sur son "Two Horse Patch".

"Le célèbre "Two Horse Patch" date de 1886. Pour rappel, l’entreprise Levi Strauss &Co. est fondée en 1853. Vingt ans plus tard, en mai 1873, le brevet reconnaissant l’invention des rivets qui renforcent les jeans aux points d’usure est déposé. Cette date marque la "naissance" du jean moderne tel que nous le connaissons aujourd’hui.

La marque cherche alors à faire connaître son invention qui a rendu ses jeans beaucoup plus résistants. A l’époque, ces pantalons en toile de coton denim étaient des vêtements de travail, utilisés notamment par les mineurs et ouvriers californiens. L’objectif de ce visuel était non seulement d’exprimer de manière simple et imagée cette idée de résistance mais aussi de s’adresser aux potentiels clients dont beaucoup ne parlent pas anglais (nombre de travailleurs immigrés parlaient espagnol, allemand, néerlandais…). Cela à une époque où l’illettrisme est répandu. Le succès du visuel est tel que, pendant longtemps, les jeans sont connus comme "The Two Horse pants"." nous rapporte Mathieu Mahmoun, porte-parole de la marque.