Les jardins van Buuren à Uccle sont reconnus à l'international

Le Musée van Buuren et ses jardins (Uccle) ont inauguré mardi leur entrée dans l'European Route of Historic Gardens (Itinéraire européen des jardins historiques - ERHG), devenant ainsi le premier espace belge au sein du prestigieux réseau international.

Ce musée, qui doit son nom aux époux et amateurs d'art Alice et David van Buuren, a été construit en 1928 et ne s'est ouvert au public qu'à partir de 1975 ; les jardins, quant à eux, ont été conçus par les architectes paysagistes Jules Buyssens et René Pechère, à partir du début du vingtième siècle jusque dans les années 1970.