Les jardins et lieux fleuris à visiter en ce début de printemps en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre

Le plus grand et le plus beau jardin japonais d’Europe se trouve en Belgique : à Hasselt ! Depuis le 22 mars, le jardin japonais accueille les amoureux de la nature pour une promenade zen en ses lieux. Cerisiers, poissons koï, ponts, bonsaïs, chemins sinueux… Ici, vous pouvez contempler et méditer. Chaque saison, le jardin se pare d’un habit différent et au printemps c’est évidemment les 250 cerisiers du japon qui attirent les visiteurs en masse.

Où : Verwilghensingel 15, 3500 Hasselt

Quand : Le jardin a rouvert ses portes le 22 avril et les fermera le 31 octobre 2022

Info et contact : Info insolite, l’entrée est gratuite pour les mariés et les personnes qui visitent le parc en costume de cosplay.

Tous les dimanches à 15 heures, vous pouvez participer à une visite guidée du jardin.

Jardin Japonais (visithasselt.be)