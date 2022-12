Les Jardins de Montperthuis à Chemilli : une ode végétale en Normandie

Lorsque Philippe Dubreuil acquiert le manoir de la Pilladière, il était utilisé comme étable et le terrain de 2 hectares était un grand pré où pâturaient quelques vaches. Une page blanche où tout est à écrire pour ce paysagiste de talent. Entouré de champs et bordé d'une rivière et de bois, le jardin reprend les thèmes et les grandes lignes de l'histoire des jardins.

Le coeur est composé d'une source se divisant en quatre bras tel le jardin du paradis et ses quatre fleuves, il est entouré de charmilles reprenant le schéma du jardin du moyen âge. Une promenade sur différents niveaux s'articule autour de du jardin formel comme si nous étions dans un cloître. Une roseraie avec ses pergolas ponctue ce parcours initiatique. Un grand axe est-ouest structure le jardin, comme une colonne vertébrale, menant au porche d'entrée et à la source de la vie. Des chambres de verdures encadrent cet axe avec des collections de pivoines, d'heuchères, de viornes, d'hydrangéas.

Un jardin potager renferme dans ses murets, les légumes oubliés et les

fleurs à couper, une serre accolée permet d'entreposer les agrumes et les cactus.

Un verger composé de fruitiers en palmettes et cordons complète ce potager.

Un verger conservatoire de variété ancienne de pommes à cidre et à couteaux du Perche et de Normandie vient agrémenter le jardin.

Un jardin secret abrite une collection d'hellebores, de pivoines et de Magnolias, deux statues anciennes veillent sur le calme du lieu.

Des terrasses à l'italienne vont compléter cet ensemble buccolique.

Ce jardin voit année après année sa morphologie apparaitre et ses contours se renforcer.