Les Jardins de la Mansonière : un jardin normand extraordinaire

Une large allée de graviers bordée de plates-bandes d’hiver vous permet d’accéder aux quinze chambres de verdure à thèmes qui se succèdent cachées par des hautes haies pour ménager l’effet de surprise. Vous pourrez admirer une roseraie de variétés anciennes avec une présence privilégiée de rosiers grimpants dont les fleurs sont à hauteur des yeux tout au long de la promenade. Le jardin lunaire invite à la rêverie avec ses teintes blanches et argentées. Après avoir déambulé dans le jardin calme aux airs d’Extrême-Orient avec ses azalées, ses hydrangréas… Vous arriverez au jardin de senteurs où lilas, viornes, daphnés,… titilleront vos narines. Viennent ensuite le patio et la Cour carrée, proches de la maison. Le jardin des contrastes lui propose deux ambiances : une colorée avec les plates-bandes fleuries et une ombrée avec la noisetteraie. Une ambiance médiale avec entre autres un potager, un verger, des plantes médicinales, ça c’est le jardin gothique. Le tapis vert, la clairière et la chambre verte clôturent la promenade.