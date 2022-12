Les jardins d’Étretat : un musée d’art contemporain à ciel ouvert

Le jardin est composé de sculptures végétales taillées, véritables tableaux de verdure faisant écho aux paysages et à la nature de la Normandie. Des sculptures végétales aux formes différentes : " des vagues de la Manche ", " des spirales et des tourbillons marins ", " des fermes ostréicoles ", " des falaises et des arcs de la Côte d’Albâtre ", etc. Une pause verte et une découverte du land-art invitant plus que jamais à la contemplation.