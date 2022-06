Les jardins d’eau d’Annevoie, uniques en Europe

Sylvie Honoré a reçu dans Viva Week-End Monica Goosen, guide & relations publiques aux Jardins d’eau d’Annevoie.

Des jeux d’eau uniques dans des jardins de style, dans la vallée de la Meuse. Des jardins inscrits au patrimoine majeur de Wallonie, ce sont les seuls jardins d’eau en Belgique. Qui figurent parmi les plus beaux d’Europe. Le nouveau propriétaire a entièrement rénové les bâtis et les jardins, toutes les statues, les fontaines, les plantations, énormément d’arbres. C’est un jardin créé en 1758, par Charles Alexis de Montpellier. C’était un grand maître de forges qui avait un rêve. Ce rêve, c’était de créer un jardin. Il a créé un jardin d’eau dans le style italien car il y avait énormément d’eau. C’était une région ou il y avait des forges et les fonderies à cette époque-là. Et il a employé les eaux pour l’industrie, mais ensuite pour le plaisir. Et c’est assez unique car toutes les fontaines et cascades fonctionnent sans machinerie, rien que par la gravité du terrain. Ce n’est pas du tout un jardin pour des personnes âgées. Non, c’est un jardin, vraiment pour toute la famille. Les enfants peuvent courir, toucher l’eau. Il y a une petite plaine de jeux. C’est très beau au printemps, agréable en été parce qu’on peut y trouver de la fraîcheur. En automne, c’est tout simplement sublime.

Autour d’un splendide château.

À ne pas manquer tous les soirs du mois d’août, à partir du six août, on ferme normalement à 17h30 mais à 19h00, c’est de nouveau ouvert et c’est un spectacle vidéo sur la façade du château, Les tickets sont à acheter sur Ticketmaster. Et puis on raconte l’histoire des jardins.

Du lundi au jeudi inclus, c’est 12 € à partir de dix ans. Et puis le week-end, c’est 15 € par personne.