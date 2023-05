Les jardins botaniques et arboretums belges centralisent leurs collections

A l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité, tous les jardins botaniques et arboretums de Belgique centralisent leurs collections de plantes sur une seule plateforme en ligne, botanicalcollections.be.

Ce sont pas moins de 83.000 plantes appartenant à 25.000 espèces et variétés différentes et issues de 25 jardins botaniques et arboretums qui sont désormais à portée de clic. Les différentes plantes sont décrites dans des fiches techniques reprenant, entre autres, leurs principales caractéristiques, leur origine et leur localisation dans le jardin botanique en question. Une documentation capitale pour des plantes "inestimables pour la recherche, l'horticulture, le tourisme vert et la préservation des espèces végétales pour l'avenir", estime l'Association des Jardins Botaniques et Arboretums (VBTA), coordinatrice du projet, dans un communiqué.