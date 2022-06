Les jardins botaniques de Singapour inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016

Datant de 1859, les jardins botaniques de Singapour (Singapore botanic gardens) s’étendent sur 82 hectares et présentent une collection de quelque 10 000 variétés de plantes. Les vastes terrains, dont six hectares de forêt tropicale humide primaire, abritent le National Orchid Garden, avec son impressionnante collection de 60 000 orchidées colorées représentant 1 000 espèces et 2 000 hybrides.

En 2016, ils sont devenus le premier site du pays au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les curiosités botaniques ne manquent pas, comme les Grammatophyllum speciosum, ces orchidées épiphytes qui vivent au sommet des arbres et qui, avec leur poids tombent sur le sol et s’enracinent pour former un volume imposant : jusqu’à 5 m de circonférence pour 2 tonnes. L’hybridation pour la production horticole à grande échelle a été une spécialité du jardin botanique. Certaines plantes portent le nom de célébrités venues visiter le jardin botanique : Nelson Mandela, Margaret Thatcher ou encore le Roi Philippe et la Reine Mathilde.

Autre attraction : la liane molle, une cousine de la vigne, qui forme un rideau de fines racines aériennes au-dessus d'un sentier.

Un programme de sauvegarde recense, avec l’aide des habitants, les plus beaux arbres de l’île.

Au gré du relief, l’aménagement du parc multiplie les ambiances végétales et les surprises. La promenade des héliconias transporte le visiteur en Colombie, en Equateur, au Pérou ou en Bolivie.

L’arbre aux boulets de canon, le Couroupita guianensis venu d’Amérique tropicale ne passe pas inaperçu. Sa fleur ressemble à une orchidée mais ce n’en est pas une.

La vallée des palmiers présente une des plus belles collections de ces plantes avec 250 espèces différentes rassemblées par groupes.