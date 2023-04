"Les jambes ont parlé" reconnaît Wout van Aert après un Tour des Flandres où il s’est retrouvé "trop vite homme contre homme"

Wout van Aert n’a pas pu rivaliser avec Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel dans le final du Tour des Flandres dimanche. Le Belge a bien résisté face aux premières offensives de Pogacar mais a finalement lâché prise à une trentaine de kilomètres du but sur une accélération franche de Van der Poel dans le Hotond-Kruisberg. Il a finalement dû se contenter de la 4e place.

"On a vécu un Tour des Flandres chaotique, la fin de course a été très dure", a répondu van Aert au micro de nos confrères de Sporza après l’arrivée.

"Tactiquement ça s’est présenté assez bien pour nous pendant une bonne partie de la course mais on s’est retrouvé homme contre homme plus vite que prévu", a déploré van Aert. "A ce moment-là, on a vu que Pogacar et Van der Poel étaient plus forts. Sur le Hotond-Kruisberg, j’ai été surpris par l’attaque de Van der Poel. J’étais peut-être projeté vers les côtes suivantes mais les jambes ont parlé sur ce coup. J’ai ensuite essayé de revenir sur la tête de la course avec Van Hooydonck mais je savais que c’était fini pour la victoire et que je n’étais pas en mesure de suivre les meilleurs sur le Vieux Quaremont."

Déçu de ne pas être monté sur le podium, Van Aert va désormais reprendre des forces physiques et mentales en vue de Paris-Roubaix. "On tournera la page demain. Je vais commencer à y penser calmement et ne compte pas me cacher la semaine prochaine", a conclu van Aert.