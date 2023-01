Les jambes de Tom Boonen moulées au sommet du Taaienberg

Les cyclo-touristes qui empruntent le Taaienberg auront dorénavant l’occasion d’admirer les jambes de Tom Boonen. Ce vendredi, l’ancien coureur belge a présenté la statue, réalisée grâce à un mélange de latex et de plâtre, placée au sommet du mont surnommé le Boonenberg. C’est en effet là qu’il avait pris l’habitude de faire la différence. Plusieurs classiques flamandes passent par ce lieu rempli de pavés, citons par exemple le Tour des Flandres, l’E3 ou l’Omloop.

Reconverti en pilote automobile, notre compatriote de 42 ans, possède de superbes lignes sur son curriculum vitae : quatre fois vainqueur sur Paris-Roubaix, trois fois sur le Tour des Flandres, champion du monde en 2005 et deux fois champion de Belgique (2009 et 2012).

"Je trouve l’œuvre très réussie, je suis très heureux. Il y avait beaucoup de candidatures et ce projet s’est rapidement démarqué (ndlr : Boonen faisait partie du jury). Il s’agit effectivement du moulage de mes jambes, ça a duré six heures environ. J’ai dû me tenir debout trois heures sur une jambe, puis trois heures sur l’autre. Sans jamais le planifier, le Taaienberg était un peu devenu ma côte. Je suis fier de cette œuvre donc", a-t-il raconté à nos confrères de Sporza.