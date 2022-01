Les Jackson : 9 talents pour combler la carrière avortée de leur père ?

La dynastie Jackson est tout à fait à part dans le monde du show business, des carrières lancées ‘manu militari’ par le père Joseph Jackson. Bien sûr le plus connu c’est Michaël mais tous ont été artistes, chanteurs, musiciens, danseurs, producteurs et même acteurs dans leur propre rôle pour la série télévisée The Jacksons. Retour en musique et en anecdotes sur une famille hors norme, probablement celle qui illustre le mieux le concept de cette séquence : Family Business.