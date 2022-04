Les jacinthes, les reines éphémères du bois de Halle.

Pour Aliaume Chapelle, c’est "the place to be" si l’on veut photographier des jacinthes sauvages, l’un des plus beaux "spots" en Belgique, assure-t-il. Mais d’autres bois sont tapissés de mauve ce week-end de Pâques, notamment les bois de Ghlin, Silly ou, en Flandre, le Musiekbos, le Brakelbos ou encore le Kluisbos.