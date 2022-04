Les jacinthes du Hallerbos pointent le bout de leur nez !

Chaque année, des milliers de visiteurs se rendent au Bois de Hal pour découvrir ce témoignage de la renaissance du printemps. Et, pour éviter les embouteillages, la commune demande aux intéressés de ne pas s'y rendre en voiture. Des navettes gratuites seront mises à disposition des visiteurs les 16, 17, 18, 23, 24 et 30 avril et 1er mai prochains, entre 9h et 20h. Des vélos seront également mis en location à la gare de Hal, du 16 avril au 1er mai.

Attention : la cueillette des jacinthes et autres fleurs est strictement interdite !